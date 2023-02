Udinese, Sottil sfida l'Inter: "A San Siro per giocarcela"

VERSO INTER-UDINESE

Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida con i nerazzurri: "Il turnover dell'Inter? Non lo prendo in considerazione"

14 gare consecutive senza vittorie, ma Andrea Sottil prepara la trasferta in casa dell'Inter senza paura: "Una partita molto stimolante, dove non c’è bisogno di caricare l’ambiente - ha dichiarato il tecnico bianconero ai canali ufficiali dell'Udinese - L'Inter è una squadra fisica che calcia molto in porta, la prima in Serie A per cross effettuati. Sono tutte indicazioni che ci dicono che dovremo essere molto concentrati ed attenti nella fase difensiva. Nello stesso tempo, dobbiamo avere coraggio e giocare come sempre le partite a testa alta, con la nostra identità. Ogni volta che conquistiamo la palla dobbiamo attaccare, quando abbiamo la palla costruire invece l’azione".

Possibile turnover dell'Inter in vista degli ottavi col Porto? "Questi discorsi non li prendo in considerazione. Quando giochi per l’Inter devi sempre giocare al massimo in tutte le competizioni e la rosa è all’altezza per affrontare qualsiasi partita. Ogni giocatore ha un vissuto importante e giocano per una società che ha una grandissima forza ed importanza. Quando indossi quella maglia sai già che devi giocarti ogni competizione per vincere. Detto questo, se Inzaghi effettuerà dei cambi è perché avrà fatto le sue valutazioni. A noi non serve pensare a questo e non lo abbiamo fatto. Abbiamo pensato solamente a lavorare dure per tutta la settimana per essere pronti domani.”

Alcuni dati statistici indicano come l’Udinese e l’Inter siano tra le squadre che hanno tirato di più in questo 2023 ed hanno subito meno conclusioni: "Questi numeri possono fare intendere una partita equilibrata - spiega Sottil -. Come dicevo prima, l’Inter porta tanti uomini all’interno dell’area e ha la maggior frequenza di cross in partita. Noi altrettanto. L’Udinese ha sempre offerto la prestazione e questi dati rinforzano la mia tesi: la squadra crea, è presente nella metà campo avversaria e conclude verso la porta. Andremo a Milano a giocarcela, senza pensare alla classifica, il calendario o il turnover. Abbiamo le capacità e le qualità per mettere in difficoltà l’Inter".

