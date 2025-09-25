Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa Italia, Pisa: ko Stengs ed Esteves, stasera turnover

25 Set 2025 - 19:06

Più che al campo l'attenzione di Gilardino e del suo staff è rivolta all'infermeria. Nonostante la buona prova di Napoli, l'avvicinamento al derby con la Fiorentina di domenica è caratterizzato dalle pessime notizie che arrivano dall'infermeria: Calvin Stengs, uno dei principali innesti del mercato estivo, si è fermato proprio alla vigilia del match del Maradona e oggi è volato in Finlandia per operarsi. Intanto, ferma anche Esteves. Stasera la squadra sarà impegnata in trasferta di Coppa Italia contro il Torino e il tecnico applicherà un ampio turnover. Il giocatore olandese è stato operato dal professor Lasse Leimpainen all'adduttore e se tutto andrà bene non lo si rivedrà in campo prima di tre mesi. Costretto ai box anche Tomas Esteves, appena rientrato in gruppo dal lungo infortunio al tendine rotuleo che lo aveva tenuto lontano dalla campo per l'intera stagione scorsa. Per lui ci sono nuovi guai muscolari, anche se il Pisa non ha fatto sapere né l'entità dell'infortunio né i tempi di recupero. Stasera spazio a chi ha giocato meno, perché quello che conta è cercare di fare punti domenica e provare a lasciare l'ultimo posto in classifica. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

01:14
Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

01:02
MCH RABIOT ACCLAMATO 25/9 MCH

Entusiasmo rossonero: Rabiot acclamato dai tifosi in centro a Milano

01:17
Vagnati: "Atalanta? Siamo dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

Vagnati: "Atalanta? Dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

01:42:51
Genoa-Empoli: partita integrale

Genoa-Empoli: partita integrale

01:09
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

Ekhator per il tris rossoblù: Genoa-Empoli 3-1

08:05
DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

01:23
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:54
Frendrup trova subito il pari, Genoa-Empoli 1-1

Frendrup trova subito il pari: Genoa-Empoli 1-1

01:07
La punizione di Saporiti sorprende Leali, Genoa-Empoli 0-1

La punizione di Saporiti sorprende Leali: Genoa-Empoli 0-1

01:39
I 70 anni di Rumenigge

I 70 anni di Rumenigge

01:35
Estro fantasia per Tudor

Estro+fantasia per Tudor

02:02
Vedi Cagliari e fai gol

Vedi Cagliari e fai gol

01:43
Napoli, serata di gala

Napoli, serata di gala

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Coppa Italia: Genoa agli ottavi, Empoli ko
20:25
Sassuolo, Thorstvedt potrebbe partire dall'inizio contro l'Udinese
20:10
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Pisa
19:57
Europa League: Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali
19:20
Ferrara capitale del calcio dilettantistico con "LND Quarto Tempo"