Coppa Italia, Pisa: ko Stengs ed Esteves, stasera turnover

Più che al campo l'attenzione di Gilardino e del suo staff è rivolta all'infermeria. Nonostante la buona prova di Napoli, l'avvicinamento al derby con la Fiorentina di domenica è caratterizzato dalle pessime notizie che arrivano dall'infermeria: Calvin Stengs, uno dei principali innesti del mercato estivo, si è fermato proprio alla vigilia del match del Maradona e oggi è volato in Finlandia per operarsi. Intanto, ferma anche Esteves. Stasera la squadra sarà impegnata in trasferta di Coppa Italia contro il Torino e il tecnico applicherà un ampio turnover. Il giocatore olandese è stato operato dal professor Lasse Leimpainen all'adduttore e se tutto andrà bene non lo si rivedrà in campo prima di tre mesi. Costretto ai box anche Tomas Esteves, appena rientrato in gruppo dal lungo infortunio al tendine rotuleo che lo aveva tenuto lontano dalla campo per l'intera stagione scorsa. Per lui ci sono nuovi guai muscolari, anche se il Pisa non ha fatto sapere né l'entità dell'infortunio né i tempi di recupero. Stasera spazio a chi ha giocato meno, perché quello che conta è cercare di fare punti domenica e provare a lasciare l'ultimo posto in classifica.