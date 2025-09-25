Ferrara capitale del calcio dilettantistico con "LND Quarto Tempo"

Ferrara ospiterà dal 23 al 25 ottobre "LND Quarto Tempo", evento nazionale sul futuro del calcio dilettantistico organizzato alla Fiera dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il sindaco Alan Fabbri e il presidente Figc Giancarlo Abete hanno firmato oggi il protocollo d'intesa per la manifestazione, che prevede tavole rotonde, workshop e laboratori. L'iniziativa è patrocinata da Figc, Regione Emilia-Romagna, Istituto Superiore di Sanità, Comune e Ferrara Expo. "Siamo onorati che Ferrara sia stata scelta - ha detto Fabbri - Ripartire dal calcio significa puntare su valori sportivi, sociali ed educativi. Il calcio dilettantistico significa attenzione per il settore giovanile e integrazione tra culture diverse". Per Abete l'evento "rappresenta la nostra visione di un calcio aperto, inclusivo e orientato al futuro". La manifestazione coinvolgerà dirigenti, società sportive, atleti, tecnici ed enti territoriali per elaborare proposte sul futuro del settore. Il Comune collaborerà alla promozione territoriale, mentre la Lnd organizzerà l'evento valorizzando le eccellenze locali. Anticipazione dell'evento è il Villaggio Quarto Tempo allestito in piazza Savonarola fino al 28 settembre nell'ambito del Ferrara Sport Festival, con laboratori, simulatori ed esperienze di gaming. Domani alle 18.30 l'inaugurazione con i calciatori dell'Ars et Labor.