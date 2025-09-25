Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ferrara capitale del calcio dilettantistico con "LND Quarto Tempo"

25 Set 2025 - 19:20

Ferrara ospiterà dal 23 al 25 ottobre "LND Quarto Tempo", evento nazionale sul futuro del calcio dilettantistico organizzato alla Fiera dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il sindaco Alan Fabbri e il presidente Figc Giancarlo Abete hanno firmato oggi il protocollo d'intesa per la manifestazione, che prevede tavole rotonde, workshop e laboratori. L'iniziativa è patrocinata da Figc, Regione Emilia-Romagna, Istituto Superiore di Sanità, Comune e Ferrara Expo. "Siamo onorati che Ferrara sia stata scelta - ha detto Fabbri - Ripartire dal calcio significa puntare su valori sportivi, sociali ed educativi. Il calcio dilettantistico significa attenzione per il settore giovanile e integrazione tra culture diverse". Per Abete l'evento "rappresenta la nostra visione di un calcio aperto, inclusivo e orientato al futuro". La manifestazione coinvolgerà dirigenti, società sportive, atleti, tecnici ed enti territoriali per elaborare proposte sul futuro del settore. Il Comune collaborerà alla promozione territoriale, mentre la Lnd organizzerà l'evento valorizzando le eccellenze locali. Anticipazione dell'evento è il Villaggio Quarto Tempo allestito in piazza Savonarola fino al 28 settembre nell'ambito del Ferrara Sport Festival, con laboratori, simulatori ed esperienze di gaming. Domani alle 18.30 l'inaugurazione con i calciatori dell'Ars et Labor. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

01:14
Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

01:02
MCH RABIOT ACCLAMATO 25/9 MCH

Entusiasmo rossonero: Rabiot acclamato dai tifosi in centro a Milano

01:17
Vagnati: "Atalanta? Siamo dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

Vagnati: "Atalanta? Dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

01:42:51
Genoa-Empoli: partita integrale

Genoa-Empoli: partita integrale

01:09
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

Ekhator per il tris rossoblù: Genoa-Empoli 3-1

08:05
DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

01:23
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:54
Frendrup trova subito il pari, Genoa-Empoli 1-1

Frendrup trova subito il pari: Genoa-Empoli 1-1

01:07
La punizione di Saporiti sorprende Leali, Genoa-Empoli 0-1

La punizione di Saporiti sorprende Leali: Genoa-Empoli 0-1

01:39
I 70 anni di Rumenigge

I 70 anni di Rumenigge

01:35
Estro fantasia per Tudor

Estro+fantasia per Tudor

02:02
Vedi Cagliari e fai gol

Vedi Cagliari e fai gol

01:43
Napoli, serata di gala

Napoli, serata di gala

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Coppa Italia: Genoa agli ottavi, Empoli ko
20:25
Sassuolo, Thorstvedt potrebbe partire dall'inizio contro l'Udinese
20:10
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Pisa
19:57
Europa League: Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali
19:20
Ferrara capitale del calcio dilettantistico con "LND Quarto Tempo"