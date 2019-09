L'Udinese è uscita con zero punti dalla sfida del Meazza contro l'Inter: a complicare il match con i nerazzurri l'espulsione di De Paul nel primo tempo. Ma Igor Tudor 'consola' il proprio giocatore: "Il rosso ha cambiato la gara. Bisogna imparare dagli errori e non ripeterli. De Paul era un po’ nervoso, ma è un giocatore fondamentale per noi e lo sarà anche quest’anno. Sicuramente ci è rimasto male, lo abbiamo un po’ tirato su". Ancora sull'andamento della gara: "Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a pareggiarla pressando alto, peccato per l'opportunità di Lasagna: se fosse entrato quel pallone staremmo parlando d'altro. Ora pensiamo al futuro e alle prossime tre partite, sono sicuro che faremo bene".