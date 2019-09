L'Udinese ha perso in casa contro il Parma e Igor Tudor è rammaricato: "Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol perdendo un pallone. Poi volevamo sfruttare i cross, ma quando non entra non entra. Voltiamo pagina, il Parma ha fatto tre tiri e tre gol, Gervinho ha vinto la partita da solo".