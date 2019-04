UDINESE, TUDOR: "GIOCANDO COSÌ CI SALVEREMO"

29/04/2019

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, commenta la sconfitta contro l'Atalanta nel posticipo della 34.ima giornata: " Non si è mai contenti quando si perde però io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo giocato la partita come l'avevamo preparata, con intensità e voglia di fargli male. Loro ci hanno messo in difficoltà come giusto che sia visto che sono una grande squadra. Io sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che se giocheremo con questa intensità, con questo approccio salvarsi non è un problema".