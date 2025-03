Udinese, Thauvin: "Con Lucca tutto passato"

Florian Thauvin ha deciso la sfida col Parma trasformando un calcio di rigore. "E' un risultato buono per noi, per la squadra, siamo felici, abbiamo vinto e abbiamo 39 punti. E sono felice per Padelli, aiuta sempre la squadra, bravo lui", ha detto l'attaccante dell'Udinese. Al momento di tirare dagli 11 metri non c'è stato nessun problema con Lucca dopo l'episodio di Lecce: "Non volevo parlare più di questo, è un episodio passato, oggi abbiamo fatto le cose insieme ed è più importante", ha spiegato Thauvin.