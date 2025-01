Oumar Solet, al debutto con l'Udinese, è stato premiato come giocatore del match contro l'Atalanta. "Mi sento veramente bene. Ho lavorato sempre in questi mesi per farmi trovare pronto - ha spiegato a Dazn l'ex difensore del Salisburgo -. La squadra mi ha sempre fatto sentire parte del gruppo. Ora devo provare a dare il meglio per alzare ancora di più l'asticella".