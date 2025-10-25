Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic: "Vittoria in casa importantissima"

25 Ott 2025 - 18:13

"Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita, nella ripresa sappiamo di non aver fatto benissimo ma sono molto contento per il risultato molto importante. Ci servono queste vittorie in casa, sappiamo che mancava da tanto e c'era tanta emozione". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, dopo al vittoria sul Lecce. "Le critiche? Dipende da cosa ci si aspetta da noi. Credo che sia normale che tutti vogliamo di più, anche il club e i tifosi, per questo vincere in casa era importante oggi. Siamo felici dei primi gol di Karlstrom e Buksa, tutti i giocatori sono importanti e sono un esempio del fatto che se continui a lavorare bene puoi aiutare la squadra", ha aggiunto.

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

01:32
Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

02:10
Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

02:02
Delusione Milan

Delusione Milan

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

19:27
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"
18:54
Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, problema al flessore
18:15
Como, Fabregas: "Quando non puoi vincere, importante non perdere"
18:13
Udinese, Runjaic: "Vittoria in casa importantissima"
17:52
Inter, Marotta: "Chivu non ci meraviglia, ora lo stima anche chi lo criticava"