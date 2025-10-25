Udinese, Runjaic: "Vittoria in casa importantissima"

"Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita, nella ripresa sappiamo di non aver fatto benissimo ma sono molto contento per il risultato molto importante. Ci servono queste vittorie in casa, sappiamo che mancava da tanto e c'era tanta emozione". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, dopo al vittoria sul Lecce. "Le critiche? Dipende da cosa ci si aspetta da noi. Credo che sia normale che tutti vogliamo di più, anche il club e i tifosi, per questo vincere in casa era importante oggi. Siamo felici dei primi gol di Karlstrom e Buksa, tutti i giocatori sono importanti e sono un esempio del fatto che se continui a lavorare bene puoi aiutare la squadra", ha aggiunto.