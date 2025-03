Udinese, Runjaic soddisfatto: "Buona prestazione e buon pareggio"

Dopo il pareggio con la Lazio, Kosta Runjaić è soddisfatto. "Sono felice perché abbiamo giocato una buona partita. Anche il risultato è buono - ha spiegato il tecnico dell'Udinese -. Conquistare un punto in casa della Lazio non è mai semplice. Sono felice per la squadra, per i tifosi e anche io sono felice. Abbiamo fatto una buona prestazione". "Lavoriamo molto sui dettagli e i ragazzi migliorano continuamente. Stasera abbiamo fatto molto bene con aggressività, tenacia e disciplina - ha aggiunto -. Abbiamo difeso bene e controllato la gara nella prima parte senza concedere grandi occasioni alla Lazio, peccato per il gol preso. Siamo soddisfatti della performance. Questa è a strada e andiamo avanti così".