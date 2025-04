Udinese, Runjaić: "Sbagliate occasioni incredibili, possiamo migliorare tanto"

Una sconfitta amara per l'Udinese di Kosta Runjaić che, in una partita così equilibrata, non può non far partire la sua analisi dal gol a porta vuota divorato da Lucca: "Lorenzo deve migliorare in tanti aspetti: fa troppi falli, i duelli, i movimenti. È un ottimo giocatore ma deve fare esperienza". I friulani con il ko in casa del Genoa arriva alla terza sconfitta consecutiva, ma il tecnico bianconero non vuole fare drammi: "Stasera abbiamo sbagliato delle occasioni incredibili, fossimo passati in vantaggio probabilmente l'avremmo portata a casa. Sì, Thauvin ci manca. Stasera c'era Bravo ma non ha fatto bene tecnicamente". Dopo aver raggiunto quota 40 l'Udinese si è arenata, ma per il suo tecnico nessuno ha mollato di testa: "Penso che le ultime partite non facciano testo. A Milano contro l'Inter perdono tutti, stasera era una partita equilibrata. I giocatori non hanno mollato di testa. Siamo concentrati sui dettagli, ci sono tante cose su cui possiamo migliorare: dall'intensità ai movimenti. Dobbiamo continuare a lavorare".