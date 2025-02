Udinese, Runjaic: "Felice e orgoglioso, abbiamo controllato bene la partita"

"Sono felice e orgoglioso. La vittoria è figlia dello sforzo e dell'attitudine dei ragazzi, non del modulo, contro una squadra brava in transizione e nei contropiede. Abbiamo difeso e controllato bene la partita. Nel secondo tempo abbiamo controllato la gara ancora meglio". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic dopo il successo ottenuto in campionato contro l'Empoli. "Siamo partiti dal sistema di gioco della passata stagione ma lo abbiamo cambiato più volte a gara in corso e questa era l'idea sin dall'inizio, ora eravamo pronti ed abbiamo provato a giocare così. Siamo solidi, ne abbiamo parlato con la squadra ed anche i ragazzi sono soddisfatti ma non è detto che giocheremo sempre così - ha proseguito - Atta ed Ekkelenkamp sono giocatori versatili che sanno giocare esterni e dentro il campo, si muovono tanto e sanno scambiarsi le posizioni, ciò ci permette di essere più imprevedibili".