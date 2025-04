Udinese, Runjaic: "Dobbiamo fare meglio. Perché nessuno mi chiede più dell'Europa?"

Kosta Runjaic ha commentato così il pesante ko della sua Udinese contro il Milan: "Abbiamo concesso troppe chance, gol troppo facili da segnare. Il Milan è molto forte in transizione con la palla al piede e questo è risultato - le sue parole a Sky -. Il Milan ha tanta, tanta qualità e poi c'è stata sicuramente mancanza di qualità da parte nostra. Lucca ha avuto occasioni, ma non è nel suo momento migliore di forma. La ricetta ora è solo una: continuare a lavorare, mantenere il nostro focus sul lavoro quotidiano. Bisogna rimanere positivi. Lucca deve fare sicuramente meglio già dalla prossima, ma deve stare calmo. Atta ha fatto una buonissima partita, è molto giovane, ma è un calciatore di grande qualità. L'obiettivo ora è lavorare, lavorare, lavorare e cercare di fare meglio. La fotografia del momento è quella di oggi, il nostro obiettivo sono i 50 punti, faremo di tutto per raggiungerlo e fare anche meglio. Perché nessuno mi chiede più dell'Europa?".