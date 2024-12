Udinese, Runjaic: "Col Monza vogliamo portare a casa punti"

Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida contro il Monza: "Sono una buona squadra, al momento non hanno raggiunto i risultati che si aspettavano, hanno perso a volte di misura e hanno a disposizione giocatori di qualità con grande corsa - ha spiegato il tecnico dell'Udinese -. Hanno uno dei migliori giocatori riguardo il colpo di testa che ci impegnerà molto i difensori sulle palle alte. Dovremo essere attenti cercando di portare in campo il nostro modo di giocare. Sappiamo che non sarà una partita facile e non dobbiamo autocrearci delle sorprese. Sarà fondamentale portare a casa punti". Sugli infortuni di Okoye e Davis: "Non è mai un bene quando in una settimana si perdono due giocatori importanti. Okoye per lui era la prima stagione da titolare fisso dell'Udinese e purtroppo si è infortunato. Giocherà Sava se non capita qualcosa. Davis a fine allenamento ha sentito un fastidio muscolare che può capitare, penso che possa recuperare abbastanza velocemente ma bisogna vedere quando sarà perché ora non si può essere precisi. Dovremo aspettare 2/3 settimane".