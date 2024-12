Udinese, Runjaic: "Ci è mancato lo spirito per reagire"

"Abbiamo perso concedendo un rosso dopo due minuti: il peggior scenario per iniziare la partita contro una squadra solida e che lotta per ogni singolo punto. Hanno fatto una partita lineare e hanno avuto le loro occasioni ma ci è mancato forse un po' lo spirito per reagire e provare a recuperare con un uomo in meno. Mi aspettavo qualcosa in più". Così l'allenatore dell'Udinese r Kosta Runjaic ha commentato così la sconfitta contro il Genoa. "Abbiamo commesso troppi errori nelle ultime partite, errori facili sui quali dobbiamo lavorare ma restando calmi e diventando più furbi. Dobbiamo analizzare tutti queste situazioni me compreso. Oggi non credo ci sia qualcosa di positivo eccetto l'atmosfera allo stadio e la spinta dei tifosi. Adesso dobbiamo parlare e guadare alle prossime sfide", ha aggiunto.