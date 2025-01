Udinese, Runjaic: "Ci è mancata determinazione. Europa? Obiettivo a lungo termine"

Kosta Runjaic ha commentato così lo 0-0 tra la sua Udinese e il Verona: "Sentivo che potevamo vincere - le sue parole a Sky -, inoltre abbiamo avuto il vantaggio della superiorità numerica... Ci è mancata un po' di determinazione nel finale, anche se non è facile contro una squadra che si difende così. Solet? Sapevamo che era un giocatore di qualità, è stato un buon inizio per lui, ma avrà bisogno di partite e di minuti. Sono felice di alcune cose, meno di altre. Dobbiamo migliorare molto in diverse fasi di gioco, specialmente in quella difensiva. Abbiamo comunque fatto un passo avanti in termini di punti rispetto alla passata stagione. Europa? È un obiettivo a lungo termine, non per questa stagione. La scorsa stagione abbiamo avuto la peggior media punti in 10 anni, non possiamo parlare di Europa adesso. Sanchez? Ha bisogno di allenamenti, minuti e partite importanti. Lui è un giocatore importante per noi, quando sarà più in forma ci aiuterà sicuramente".