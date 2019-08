"13.454 abbonamenti. Un dato storico che sancisce il record di tessere vendute da quando è stata costruita la Dacia Arena". Lo annuncia l'Udinese, spiegando che "si è chiusa, così, con questi numeri eccezionali la quarta fase della campagna 'Nel tuo Dna', un successo incredibile che, ancora una volta, ha confermato la passione e l'amore incondizionato di tutto il popolo bianconero". "Il dato - informano i friulani - è largamente superiore a quello di chiusura dell'analoga fase dello scorso anno quando, prima della proroga, le tessere staccate erano state 12.193. Addirittura, come annunciato già giovedì scorso, i numeri sono già superiori rispetto a quelli finali della campagna 2018/2019, quando si era toccata quota 12.926 abbonamenti". "Questo dato straordinario ci riempie di gioia e di orgoglio - commenta il direttore generale Franco Collavino - l'amore dei tifosi, dimostrato ininterrottamente sin dall'inizio di questa campagna, ci consente di poter festeggiare un record storico: quello di tessere staccate da quando la Dacia Arena è la nostra casa. L'auspicio è quello di ritoccare ancora questo record durante la fase di prolungamento", ha aggiunto il dirigente. Da lunedì 12 agosto, infatti, la campagna riaprirà fino al prossimo 21 agosto, per chi vorrà sottoscrivere l'abbonamento a 19 gare, e fino al 30 di agosto per le categorie studenti universitari e sportivi.