"Spero di migliorare il mio rendimento rispetto allo scorso anno e di arrivare a 10 gol". Parole di Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, proiettandosi alla nuova stagione. "Stiamo lavorando molto ed è giusto così, perchè è ora il momento in cui si gettano le basi per un anno intero", ha spiegato l'argentino in un'intervista a 'Udinese Tonight'. "Abbiamo tutto il tempo di migliorare sia sotto l'aspetto offensivo che difensivo, senza la pressione del campionato. Personalmente - ha aggiunto il bianconero - sto cercando di lavorare molto sia dal punto di vista tattico, fondamentale nel calcio italiano, sia fisico".