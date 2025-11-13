Juve, la Francia chiama Thuram per sostituire Camavinga

Una chiamata a sorpresa. Khéphren Thuram, dopo essere stato escluso dalle scelte iniziali del ct Didier Deschamps, è stato convocato dalla nazionale francese per sostituire Eduardo Camavinga, non al meglio. Il centrocampista della Juventus in serata ha raggiunto il ritiro nel centro federale di Clairefontaine in vista degli impegni contro Ucraina e Azerbaijan.