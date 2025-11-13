Juve, la Francia chiama Thuram per sostituire Camavinga

© italyphotopress
Una chiamata a sorpresa. Khéphren Thuram, dopo essere stato escluso dalle scelte iniziali del ct Didier Deschamps, è stato convocato dalla nazionale francese per sostituire Eduardo Camavinga, non al meglio. Il centrocampista della Juventus in serata ha raggiunto il ritiro nel centro federale di Clairefontaine in vista degli impegni contro Ucraina e Azerbaijan.
Di seguito il comunicato della Francia: "Il CT Didier Deschamps ha deciso mercoledì 12 novembre di convocare Khephren Thuram nella squadra francese per affrontare l'Ucraina questo giovedì al Parc des Princes di Parigi (20:45 in diretta su TF1) e l'Azerbaijan domenica prossima a Baku (18:00 in diretta su TF1), due partite valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Il centrocampista della Juventus dovrebbe unirsi al gruppo questa sera".