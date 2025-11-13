Logo SportMediaset

Cremonese, Terracciano: "Siamo un gruppo compatto"

13 Nov 2025 - 08:37

Arrivato in estate dal Milan, Filippo Terracciano si è conquistato in fretta un posto da titolare nella difesa della Cremonese. A soli 22 anni il difensore sta dimostrando maturità e personalità, inserendosi con naturalezza accanto all'esperienza di Bianchetti e alla fisicità di Baschirotto. Un trio che, insieme, ha costruito una delle difese più solide di questo avvio di stagione. "Non voglio sembrare presuntuoso ma un impatto del genere me lo aspettavo - dice - Mister Nicola ci ha fatto lavorare tanto sulla fase difensiva, sulla comunicazione e sull'aiuto reciproco tra i reparti. In realtà a difendere non siamo solo noi tre: il merito è di tutta la squadra, del modo in cui ci muoviamo insieme. È questo spirito di gruppo che fa la differenza". La difesa grigiorossa, però, non è solo sinonimo di solidità. Con quattro gol firmati da difensori, tutti di testa, la Cremo si sta rivelando pericolosa anche sui calci piazzati. "Il merito va anche a chi batte, perché un piazzato efficace nasce da una grande esecuzione. Vandeputte ci sta dando una grossa mano e i gol che abbiamo segnato in questo modo hanno spesso portato punti pesanti". La continuità è un altro segreto del reparto arretrato. "Giocare spesso con gli stessi compagni aiuta a conoscersi meglio e a coordinarsi in automatico - sottolinea Terracciano - Ma chiunque venga chiamato in causa si fa trovare pronto: questo è un gruppo che non perde equilibrio e compattezza, anche quando cambia qualcosa".

Terracciano guarda anche al suo percorso personale con soddisfazione: "Sono contento dei progressi fatti. Devo molto al mister e allo staff, che mi seguono con attenzione e mi aiutano a migliorare ogni giorno. Cerco di dare tutto per la squadra e crescere partita dopo partita". Dopo l'esperienza al Milan e quella precedente a Verona, il difensore ha trovato a Cremona il contesto ideale per maturare. "So cosa significa lottare per la salvezza e questo mi ha facilitato nell'adattarmi. Qui c'è un ambiente serio e motivato, che mi permette di esprimermi al meglio". Sulla classifica, Terracciano mantiene i piedi per terra: "Il campionato è lungo, serve equilibrio. Non guardiamo troppo ai numeri: pensiamo a lavorare bene ogni giorno e a raggiungere la soglia dei punti che ci garantirà la salvezza". E sul futuro, il sogno è chiaro: "La Nazionale è un obiettivo che passa dal lavoro quotidiano. La Cremonese può essere un trampolino importante, e farò di tutto per farmi trovare pronto quando arriverà l'occasione". Dopo due sconfitte di misura, la Cremo guarda avanti senza timori: "Non dobbiamo riprenderci, ma continuare con serenità - conclude Terracciano -Abbiamo sempre mostrato l'atteggiamento giusto: equilibrio, costanza e voglia di migliorare".

