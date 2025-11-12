Euro 2028, definito il calendario: la finale a Wembley

"Il calcio è un linguaggio universale - le parole del presidente Uefa, Aleksander Ceferin - Esprime passione, abilità, coraggio, solidarietà e rispetto meglio di qualsiasi altro, e ci ricorda costantemente che le nostre differenze sono esattamente ciò che rende il nostro sport così bello. A UEFA EURO 2028, parleremo tutti il linguaggio del calcio: forte, chiaro e unito. Le nazioni ospitanti, dove il gioco ha preso forma per la prima volta, sono ansiose di accogliere milioni di tifosi in stadi leggendari, offrendo il palcoscenico ideale per un festival di emozioni, vividamente racchiuso nel design che abbiamo presentato oggi. Vogliamo massimizzare l'esperienza dei tifosi, nelle sedi e in tutto il mondo, affinché più persone che mai possano godersi appieno quello che promette di essere uno degli eventi più grandiosi dell'anno".