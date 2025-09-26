Udinese, per Buksa frattura di zigomo e naso

Brutte notizie in casa Udinese: l'attaccante Adam Buksa, nel corso dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, ha subito un colpo al volto che ha causato la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali. Di seguito il comunicato dei friulani:
Udinese Calcio comunica che, all'esito delle valutazioni cliniche, Adam Buksa ha riportato, in seguito ad uno scontro di gioco nella gara contro il Palermo, la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali proprie.
Il calciatore sarà operato domani e sarà a disposizione nei prossimi giorni.
