Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, per Buksa frattura di zigomo e naso

26 Set 2025 - 15:11

Brutte notizie in casa Udinese: l'attaccante Adam Buksa, nel corso dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, ha subito un colpo al volto che ha causato la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali. Di seguito il comunicato dei friulani: 

Udinese Calcio comunica che, all'esito delle valutazioni cliniche, Adam Buksa ha riportato, in seguito ad uno scontro di gioco nella gara contro il Palermo, la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali proprie.
Il calciatore sarà operato domani e sarà a disposizione nei prossimi giorni.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

02:00
Si rivede Spalletti

Spalletti torna a parlare

01:30
Inter, manca la difesa

Inter, emergenza difesa

02:01
Madrid Clasico "italiano"

Madrid: un Clasico "italiano"

01:54
Rabiot verso Milan-Napoli

Rabiot concentrato su Milan-Napoli

01:43
Verso Milan-Napoli

Le idee di Conte in vista del Milan

01:50
Ottavi di Coppa Italia

Coppa Italia: completato il tabellone degli ottavi

01:38
Domani Juventus-Atalanta

Tudor alla prova Atalanta

01:19
MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

01:21
MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

I più visti di Calcio

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:32
Busquets, l'omaggio di Ramos: "Uno dei più grandi di sempre"
15:11
Udinese, per Buksa frattura di zigomo e naso
14:24
Cremonese, Nicola: "A Como liberi e concentrati. Payero e Vardy ci sono"
14:03
Como, Fabregas: "Contro Cremonese dura ma vogliamo i 3 punti"
13:28
Liverpool, Slot: "Leoni starà fuori per circa un anno, ma è ancora giovane"