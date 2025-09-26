Hellas Verona, Zanetti: "Gagliardini recuperato. Contro Gasperini sempre difficile"

L'Hellas Verona è atteso da una trasferta difficile in casa della Roma questa domenica. Paolo Zanetti, tecnico dei gialloblu, ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Incontriamo una squadra in grande forma, che infila risultati da molto tempo già dall'anno scorso. Gasperini è uno dei tecnici più bravi, con giocatori in forma che fanno la differenza: quando i suoi calciatori girano, non c'è rivale che tenga. Dopo la Juventus abbiamo un'altra sfida di grandissimo livello. Tornare all'Olimpico dopo la brutta sconfitta con la Lazio ci è da stimolo: dobbiamo riscattarci e fare una grande prestazione".