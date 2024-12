Udinese-Napoli vietata a chi risiede in Campania

Il prefetto di Udine, Domenico Lione, in occasione dell'incontro di calcio Udinese-Napoli, che si disputerà il 14 dicembre allo stadio Friuli di Udine, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania, l'acquisto dei biglietti del settore ospiti riservato esclusivamente ai tifosi fidelizzati, possessori di fidelity card della "Ssc Napoli" non residenti in Campania, e l'incedibilità del titolo medesimo. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha indicato che l'incontro è connotato da elevati profili di rischio, in ragione della rivalità tra le opposte tifoserie. Le storiche tensioni sono notevolmente aumentate dopo gli scontri avvenuti a seguito della vittoria dello scudetto del Napoli, proprio a Udine, nel maggio 2023, con le due fazioni che si sono affrontate durante l'invasione di campo al triplice fischio dell'arbitro, che sancì la conquista del tricolore per i partenopei.