UDINESE, LUCCA: "ALL'AJAX L'ALLENATORE NON MI HA CAPITO, MI CONSOLAVA HUNTELAAR"

L'esperienza di Lorenzo Lucca all'Ajax è stata tutt'altro che positiva. L'attaccante dell'Udinese non ha trovato molto spazio in Olanda decidendo così di tornare presto in Italia." Non è andata come speravo, l’allenatore mi ha capito poco - ha spiegato Lucca in un'intervista a La Repubblica -. A consolarmi c’erano Van Der Sar e Huntelaar, i dirigenti che hanno giocato in A e mi avevano voluto lì. Però essere lontano dall’Italia mi ha fatto crescere