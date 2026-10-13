Udinese: infortunio muscolare per Bayo, attacco decimato

Nuova tegola per l'Udinese, che perde anche Vakoun Bayo. L'attaccante ivoriano ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, come comunicato dalla società friulana. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà valutato settimana per settimana. Non tornerà prima della fine della prossima sosta del campionato, a metà novembre. L'infortunio si aggiunge a una situazione già complicata per il reparto offensivo a disposizione di Kosta Runjaic. Restano infatti indisponibili Nicolò Zaniolo, fermato da una lesione al bicipite femorale destro durante gli impegni con la Nazionale italiana, e Idrissa Gueye, operato alla caviglia dopo la distorsione rimediata nell'amichevole contro il Pogon Szczecin. Da verificare anche le condizioni di Keinan Davis, che nelle scorse settimane aveva accusato un problema muscolare e sta recuperando la migliore condizione: nel match di ieri sera, perso a Torino, è sceso in campo soltanto nel finale. L'emergenza riduce ulteriormente le alternative offensive per il tecnico tedesco, chiamato a gestire le risorse a disposizione. Tra le poche opzioni rimaste figurano il giovane Jovanovic e gli elementi impiegabili sulla trequarti, come Unai Gomez, Chakvetadze ed Ekkelenkamp.