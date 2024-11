UDINESE, DIECI I BIANCONERI CONVOCATI RISPETTIVE NAZIONALI

Sono dieci i giocatori dell'Udinese convocati dalle rispettive rappresentative per la finestra nazionali di novembre. Maduka Okoye indosserà la maglia della sua Nigeria per i due match di qualificazione alla Coppa d'Africa che la attendono, il 14 novembre ad Abidjan contro il Benin e il 18 novembre a Uyo contro il Ruanda. Nelle stesse qualificazioni saranno impegnati anche Hassane Kamara con la Costa d'Avorio - il 15 novembre a Ndola contro lo Zambia e il 19 novembre ad Abidjan contro il Ciad - e Jordan Zemura con lo Zimbabwe - il 15 novembre contro il Kenya e il 19 novembre contro il Camerun. Gli sloveni Sandi Lovric e Jaka Bijol prenderanno parte alle gare di Nations League della loro nazionale contro Norvegia (14 novembre a Lubiana) e Austria (17 novembre a Vienna), mentre nello stesso torneo Jesper Karlstrom (Svezia) affronterà la Slovacchia il 16 novembre e l'Azerbaigian il 19 novembre sempre a Solna. Prima volta in nazionale maggiore per Razvan Sava, che con la sua Romania sarà impegnato il 15 novembre contro il Kosovo e il 18 novembre contro Cipro in due gare di Nations League. Possibile esordio anche con Iker Bravo, che riceve la sua prima chiamata con l'Under 21 della Spagna. Il classe 2005 sarà impegnato nelle amichevoli contro i pari età di Inghilterra (15 novembre a Concepcion) e Danimarca (19 novembre ad Albacete). Under 21 anche per James Abankwah, che con la sua Irlanda affronterà due volte la Svezia a Marbella il 14 e il 17 novembre. Triplo appuntamento per David Pejicic invece con la Slovenia Under 19, che affronterà per le qualificazioni all'Europeo di categoria Paesi Bassi (13 novembre), Ucraina (16 novembre) e Kazakistan (19 novembre).