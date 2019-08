È quasi sold out lo stadio Friuli Dacia Arena in vista della gara d'esordio in campionato dell'Udinese, domenica 25 agosto, contro il Milan. Lo ha annunciato oggi il direttore generale Franco Collavino a margine della conferenza stampa di presentazione di Walace, spiegando che, allo stato, "non ci sono biglietti in vendita". Il Dg bianconero ha poi precisato che "resta aperta fino a mercoledì la campagna abbonamenti". All'esito, in caso, dopo la chiusura della sottoscrizione delle tessere, potranno tornare in vendita "ancora qualche centinaio di biglietti al massimo".