Udinese, con Verona per proseguire sogno europeo

Vincere l'anticipo di sabato con il Verona per continuare a cullare il sogno europeo: è quanto confida di fare l'Udinese che nelle ultime gare ha rosicchiato ben 8 punti alla Fiorentina e 7 al Milan. Nel periodo recente del campionato, solo la Roma, tra le formazioni in lizza per la zona nobile della classifica, ha fatto meglio. Per conquistare i tre punti con gli scaligeri, Runjaic dovrebbe restare al 3-5-2 con cui ha pareggiato all'Olimpico con la Lazio. Zemura sostituirà lo squalificato Kamara in fascia. Per il resto, la formazione dovrebbe essere la medesima. Ancora panchina per Sanchez. Sarà in buona compagnia: assieme a lui una batteria di attaccanti di tutto rispetto, composta da Davis, Iker Bravo e Brenner. Per un cambio modulo in corsa, Atta è pronto coi suoi inserimenti improvvisi. Assenti i soli lungodegenti Sava - ma Okoye ha ripreso con piena fiducia del tecnico il suo ruolo di titolare in porta - e Tourè.