Udinese, con Atalanta possibile coppia Sanchez-Thauvin

L'esuberanza del ventenne Iker Bravo o l'esperienza del 36enne Alexis Sanchez accanto a capitan Thauvin? E' il dubbio principale che Kosta Runjaic si porterà fino a sabato pomeriggio, quando la sua Udinese ospiterà l'Atalanta. Con la squalifica di bomber Lucca, e il rallentamento nelle operazioni di rientro dall'infortunio dell'altro centravanti di stazza, Davis, non ci sono altre opzioni, anche perché Pizarro sarà out per rispondere alla chiamata della nazionale under 20 cilena e Brenner ha ormai un piede e mezzo sull'aereo che lo riporterà in Brasile. Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato a Verona, con l'unica eccezione di Zemura sulla fascia sinistra, in vantaggio su Kamara. Novità dal mercato per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Sava: il lungo infortunio di Okoye ha consigliato alla società friulana di cautelarsi. Nelle prossime ore sono attese visite e firma di Egil Selvik, norvegese di 27 anni, appena svincolatosi dall'Haulgesund.