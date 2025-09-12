Udinese: Bayo salta il Pisa

"Udinese Calcio comunica che Vakoun Bayo ha riportato, nel corso dell’impegno con la nazionale, una forte contusione alla parte posteriore della coscia sinistra che sarà valutata quotidianamente la prossima settimana dallo staff sanitario".
