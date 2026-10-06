Udinese, Alaba si presenta: "Ho parlato anche con altri club italiani"

Sulla scelta del club: "Ho parlato principalmente con l'allenatore, mi ha convinto del progetto che c'è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A. Ho parlato anche con altri club italiani. L'Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica, naturalmente conoscevo già l'Udinese e ho parlato anche con amici e calciatori che giocano in Italia che mi hanno aiutato a prendere questa decisione in maniera consapevole. So perfettamente che tipo di giocatore sono, sono qui per giocare a calcio. Sono qui per scrivere le prossime pagine della mia storia da calciatore. So quali sono le mie qualità e voglio metterle a disposizione della squadra. Le voci esterne non mi interessano".