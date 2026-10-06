LE PAROLE

Udinese, Alaba si presenta: "Ho parlato anche con altri club italiani"

Il nuovo difensore bianconero ha parlato nella conferenza stampa di presentazione

06 Ott 2026 - 13:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

David Alaba riparte dall'Udinese. Dopo una carriera straordinaria vissuta tra Bayern Monaco e Real Madrid, il difensore austriaco è approdato per la prima volta in Serie A. Arrivato a Udine a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con i Blancos, Alaba porta in Friuli una valigia colma di trofei ed esperienza: nel suo curriculum figurano 4 Champions League e ben 12 campionati nazionali (10 Bundesliga e 2 Liga). Il difensore sarà legato al club bianconero fino al 30 giugno 2027

Nella conferenza stampa di presentazione, definita dal direttore generale dell'Udinese Franco Collavino "uno dei momenti più importanti della nostra storia", Alaba ha parlato, tra le altre cose, di questi primi giorni in Italia e del suo possibile ruolo in campo. 

Leggi anche
Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

Sulla scelta del club: "Ho parlato principalmente con l'allenatore, mi ha convinto del progetto che c'è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A. Ho parlato anche con altri club italiani. L'Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica, naturalmente conoscevo già l'Udinese e ho parlato anche con amici e calciatori che giocano in Italia che mi hanno aiutato a prendere questa decisione in maniera consapevole. So perfettamente che tipo di giocatore sono, sono qui per giocare a calcio. Sono qui per scrivere le prossime pagine della mia storia da calciatore. So quali sono le mie qualità e voglio metterle a disposizione della squadra. Le voci esterne non mi interessano".

Sulle sue condizioni: "Fisicamente mi sento molto bene, sono pronto a giocare. Ho fatto allenamenti con il gruppo e posso dire che sono pronto a giocare". 

Sul ruolo in campo: "Nelle ultime settimane ho parlato tanto con l'allenatore e negli ultimi anni ho giocato principalmente come difensore centrale. Personalmente penso possa essere il posto dove posso fare meglio. Sono duttile, quindi posso essere impiegato anche in altri ruoli. Posso fare sia il centrale che il braccetto, ma dovete chiederlo a Runjaic".

Sulla Nazionale: "Sono sempre in contatto con il Ct, abbiamo un ottimo rapporto e credo che questa mia avventura all'Udinese possa aiutarmi a riprendere al meglio. Abbiamo deciso in maniera consensuale di saltare questo turno di convocazioni". 

Sulla città: "Mi piace molto, è una piccola città italiana ma molto bella. Mi sono sentito molto bene, la società ha delle infrastrutture fantastiche e tutti i collaboratori sono davvero accoglienti. Non direi che sono stato stupito ma è tutto fantastico". 

Sulla Serie A: "Ho parlato con tanti amici che hanno giocato qui in Italia, come Modric con cui parlato molto in questa ultime settimane. Mi sono confrontato poi con Ribery e Arnautovic, sicuramente sono persone che mi hanno presentato questo campionato. Negli ultimi anni ho sempre seguito la Serie A, è uno dei migliori campionati di Europa. Mi sono inserito bene in squadra e fino a lunedì ho ancora un po' di tempo per sentirmi bene. Poi la decisione spetta al mister".

Sulla squadra: "La squadra ha tante qualità, le ho viste in allenamento. Ho visto le ultime due gare e non solo ho visto del potenziale ma anche qualità. Contro il Cagliari per 90 minuti siamo stati i migliori in campo. Sicuramente la partita non era facile e a volte il calcio ha dei risvolti diversi rispetto a quello che ci si aspetta. Bisogna aspettare le prossime settimane per riuscire a fare i punti sul campo per costruire quella consapevolezza necessaria per vincere le partite. L'Udinese però ha già dimostrato di saper giocare a calcio".  

Leggi anche

Che bello il gol da lontanissimo di Ndour con l'Under 21! Ma il suo non è un record

udinese
alaba
conferenza stampa

Ultimi video

00:58
Montella, sorriso amaro

Montella, sorriso amaro

01:25
Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

00:59
Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

01:33
Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

02:10
Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

01:22
Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

01:11
Tutti pazzi per Messi

Tutti pazzi per Messi

02:35
Vinicius e il sosia

Vinicius e il sosia

01:14
L'Italia che sorride

L'Italia che sorride

01:29
Verso Como-Roma

Verso Como-Roma

01:27
Lautaro, voglia di record

Lautaro, voglia di record

01:48
Koop, torna il sorriso

Koop, torna il sorriso

01:50
Guarda che...Ramos

Guarda che...Ramos

01:59
Modric sfida Yamal

Modric sfida Yamal

01:15
Italia under 21 show

Italia under 21 show

00:58
Montella, sorriso amaro

Montella, sorriso amaro

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

DICH GILA MILAN PER SITO 3/10

Gila: "Andare al Milan è diverso che andare all'Inter…"

Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:12
Dal Portogallo: "Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la nazionale"
12:43
Commissariamento Figc, Malagò arrivato al Coni: "Non posso ancora parlare"
Milan-Lille della stagione 2020-21
11:57
Elliott sui rapporti Milan-Lille: "Accuse dell'Equipe senza fondamento"
11:10
Serie C: Sorrento-Altamura del 31 ottobre senza tifosi ospiti
10:52
Rissa in campo tra giovani calciatori nel Casertano, sospeso match