Udinese accoglie la Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out

Il filo conduttore delle attività formative è incarnato nel nome stesso del torneo, a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro il razzismo e ogni forma di discriminazione 'Keep Racism Out', promossa da Lega Serie A in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR). A sottolineare l'importanza educativa del progetto insieme agli atleti tra i 12 e i 14 anni del torneo e con i ragazzi del settore giovanile bianconero e le ragazze dell'UPC Tavagnacco - storica società con cui l'Udinese Calcio collabora nella gestione del settore giovanile femminile -, sono intervenuti anche Franco Collavino, Direttore Generale dell'Udinese Calcio, Alessandro Zuttion, pedagogista del Club, e Clara Simonini, dell'Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A. Tutti gli incontri di sensibilizzazione si svolgono nelle sedi e nei centri di allenamento dei Club di A, alla presenza dei Campioni della Serie A Enilive, che incontrano i ragazzi e le ragazze del torneo per approfondire le tematiche cardine del progetto insieme a formatori, psicologi ed esperti. Nel week-end i giovani atleti hanno la possibilità di entrare negli stadi del massimo Campionato di calcio italiano sia con walk about a loro dedicati, sia scendendo in campo nei pre-gara dei match della Serie A Enilive. Dal mese di febbraio ha preso il via anche il torneo sportivo della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, con le fasi provinciali. Le successive fasi regionali e interregionali hanno decretato gli otto migliori team che voleranno nella Capitale per disputare l'ultimo atto della competizione. Il match finale si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, per eleggere la squadra campione della dodicesima edizione poco prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa.