Udinese, a Pisa la prima occasione per i nuovi arrivi

La trasferta di Pisa potrebbe essere il momento buono per lanciare alcuni dei nuovi acquisti dell'Udinese, giunti sul filo di lana del calciomercato estivo. Mister Runjaic ha approfittato della pausa nazionali per rodare alcuni meccanismi e ci sono buone possibilità che nella formazione iniziale ci sia spazio per Zaniolo (per Iker Bravo, a segno con l'under 21 spagnola e appena tornato) e Zanoli - che dovrebbe subentrare a Ehizibue -, che verranno presentati ufficialmente domani e sabato. Rinviata, invece, a lunedì la conoscenza con Buksa e Gueye, impegnati con le rispettive nazionali. Per il resto, per la trasferta in terra toscana, confermati tutti i protagonisti della vittoria di San Siro. Out per infortunio il solo Lovric (malanno muscolare con la Slovenia), ancora squalificato Okoye.