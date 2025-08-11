Udine pronta per Supercoppa europea, domani inaugurazione Fan Festival

Mercoledì è previsto l'arrivo in massa dei tifosi delle squadre ospiti, gli Spurs e il Psg. Per i tifosi delle due squadre che si contenderanno il titolo, a Udine sono state previste due aree, una per ciascuna tifoseria: piazza Primo Maggio per il Tottenham e Parco Moretti per il Paris Saint-Germain. I due Fan Meeting Point saranno aperti dalle 10 alle 18 del 13 agosto e proporranno intrattenimento, food & beverage, servizi, palco per deejay set e allestimenti temporanei a tema. I menù sono stati studiati per offrire anche un assaggio della cucina tradizionale: al parco Moretti spazio a gnocchi di zucca pezzata rossa, frico e gubana, mentre in piazza Primo Maggio si potranno gustare frico e polenta, prosciutto di Sauris e San Daniele e porzioni di Montasio. Da via Mentana e da piazza Primo Maggio partiranno poi i pullman per portare i tifosi allo stadio. I dati finali forniti da Uefa parlano di 6.600 biglietti venduti ai tifosi del PSG e 4.700 biglietti per la torcida del Tottenham, acquistati attraverso i canali ufficiali dei club ma molti saranno anche i tifosi che hanno acquistato il biglietto come 'general public'. Il Comune di Udine introduce una novità pensata per unire lo sport e alle opportunità economiche. Dopo un attento confronto con le forze dell'ordine e in pieno accordo con le categorie, l'amministrazione comunale ha deciso di consentire ai locali pubblici dotati di dehors esterni di trasmettere la partita della finale anche all'aperto, sui propri schermi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di permettere a un numero ancora maggiore di cittadini e visitatori di vivere insieme il clima di festa che accompagna l'evento sportivo, valorizzando allo stesso tempo il lavoro degli esercenti. La possibilità di seguire il match all'esterno, in un contesto sicuro e regolamentato, offrirà a tanti la chance di partecipare all'atmosfera della partita pur non avendo trovato posto allo stadio. "Dopo esserci confrontati con le categorie economiche - spiega il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Alessandro Venanzi - abbiamo deciso di permettere agli esercenti di trasmettere il match anche all'aperto, così da dare un'opportunità in più di lavoro alle attività e allo stesso tempo offrire ai cittadini uno spazio per condividere emozioni e tifo in tranquillità. È un modo per rafforzare il legame tra la città e il suo tessuto economico, trasformando la finale in un momento di partecipazione".