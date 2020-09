U21, Italia-Slovenia 2-1: gli Azzurrini sorridono dopo il lockdown

AMICHEVOLE

Nell'amichevole Under 21 tra Italia e Slovenia, gli Azzurrini di Nicolato vincono 2-1 contro la Slovenia. Il primo match dopo il lockdown inizia in discesa per l’Italia: Casale si vede annullare un gol al 4', ma Colpani e Melegoni non sbagliano al 33' e al 37'. Nel secondo tempo, la Slovenia accorcia al 78' con Matko a causa dell'unica distrazione della difesa italiana, ma gli Azzurrini riescono a resistere fino al 90’ e a conquistare la vittoria.

Gli Azzurrini tornano in campo dopo dieci mesi dall’ultima gara disputata e vinta per 6-0 contro l’Armenia nel girone di qualificazione al campionato Europeo Under 21.

Tanta voglia di giocare e tanta voglia di vincere per la formazione di Nicolato, che riesce a disputare l'incontro nonostante la positività al Covid-19 di un giocatore nel ritiro di Lignano Sabbiadoro, prontamente isolato insieme con un altro caso sospetto. Contro la Slovenia l’Italia parte subito forte: schierati con un 4-3-3, gli Azzurrini si buttano in avanti e vanno in rete con Casale, gol poi annullato per presunto fallo sul portiere avversario. Al 33' Colpani premia la tenacia dell'Italia: da posizione decisamente decentrata il giocatore del Monza batte di sinistro una punizione forte e tesa, che coglie di sorpresa Vekic. Al 37', poi, Melegoni raddoppia ancora su punizione: un tiro centrale, che si insacca dopo che la barriera ospite devia la sfera. Nella ripresa gli azzurri controllano il match, rischiando il tris senza però andare a rete. Al 78', la prima falla nella difesa italiana concede il gol della bandiera allo sloveno Matko.

Poco male per la squadra di Nicolato, che vince 2-1 e riparte con il piede giusto dopo il lockdown.