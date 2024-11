TURRIS-FOGGIA, BIGLIETTI VIETATI AI TIFOSI PUGLIESI

Vietata la vendita ai residenti nella provincia di Foggia dei tagliandi per l'incontro di calcio "Turris - Foggia", valido per il campionato nazionale Lega Pro, Girone C 2024/25, da disputarsi il 24 novembre nello stadio "A. Liguori" di Torre del Greco. Il provvedimento del prefetto di Napoli, Nicola di Bari, è stato adottato - si spiega in una nota - "su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determinazione del 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".