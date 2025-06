"C'è bisogno di tutti. Ogni giorno dico ai ragazzi che con cinque cambi non ci sono più titolari". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, ai microfoni di Dazn prima del match tra i bianconeri e il Wydad Casablanca, commentando la formazione schierata oggi. Si tratta del secondo impegno nella competizione per la Juve che, dopo il 5-0 inflitto all'Al Ain, può archiviare la qualificazione agli ottavi in caso di vittoria.