Juventus, Thuram: "Abbiamo fatto una partita seria, era importante vincere"

Kephren Thuram ha commentato così la vittoria della sua Juve sul Wydad: "Abbiamo fatto una partita seria, lavorando bene di squadra - le parole del centrocampista francese a Sportmediaset -. Era importante vincere oggi. Non era una partita facile, il Wydad è una squadra che gioca bene in contropiede, con giocatori veloci. Il mio ruolo? Il mister mi chiede di far girare la palla, cercare passaggi in avanti verso i compagni, ma anche di difendere bene. È importante saper fare tutto per un centrocampista".