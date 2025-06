Juventus, Yildiz: "Il gol più bello della mia carriera. Doppietta? Per me è una tripletta..."

Kenan Yildiz ha commentato così la bella vittoria della sua Juventus sullo Wydad nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: "Dicono che ho fatto doppietta, ma nella mia opinione è una tripletta, sul primo gol io ho calciato in porta - le parole del turco a Sportmediaset -. Sono contento dei miei numeri, ma è tutto per la squadra, vogliamo andare avanti. Pestoni? Ho qualche unghia blu, ma così è il calcio... In qualche giorno passerà. Credo che il secondo sia stato il mio gol più bello in assoluto. Io capocannoniere del torneo? Non mi interessa, sono concentrato sul lavoro e sul portare avanti la squadra".