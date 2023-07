Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan l'8 agosto su Canale 5

L'omaggio

Annunciata la nascita del memorial in ricordo del presidente, la sede sarà alternata tra U-Power Stadium e San Siro

© acmonza Milan e Monza hanno comunicato l'avvio del 'Trofeo Silvio Berlusconi', la cui prima edizione si svolgerà l'8 agosto all'U-Power Stadium e sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club.

Proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, con un palmares di ben 29 trofei: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club FIFA e 5 Supercoppe Europee, Silvio Berlusconi è stato il presidente più vincente della storia del Milan. Successivamente, il 28 settembre 2018, per sua volontà, il Gruppo Fininvest acquisisce il Monza, all'epoca in Serie C. L'8 giugno 2020 AC Monza torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni e il 29 maggio 2022 conquista la prima storica promozione in Serie A, disputando poi una straordinaria stagione: raggiunge infatti la salvezza con 6 giornate d'anticipo, classificandosi all'11esimo posto con 52 punti, miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei.

IL COMUNICATO DEL MILAN - "Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Milan e AC Monza annunciano la scelta di istituire il "Trofeo Silvio Berlusconi", un'amichevole che i due Club amati dal Presidente disputeranno ogni anno e la cui prima edizione si terrà l'8 agosto. La sfida sarà Monza-Milan, all'U-Power Stadium di Monza, con calcio di inizio alle ore 21.00. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club. Proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, con un palmares di ben 29 trofei: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club FIFA e 5 Supercoppe Europee, Silvio Berlusconi è stato il presidente più vincente della storia del Milan. Successivamente, il 28 settembre 2018, per sua volontà, il Gruppo Fininvest acquisisce la Società calcistica brianzola, all'epoca in Serie C. L'8 giugno 2020 AC Monza torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni e il 29 maggio 2022 conquista la prima storica promozione in Serie A, disputando poi una straordinaria stagione: raggiunge infatti la salvezza con 6 giornate d'anticipo, classificandosi all'11esimo posto con 52 punti, miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei".

Vedi anche Calcio Monza, Pier Silvio Berlusconi: "Mancanza di papà è enorme e aumenta sempre"