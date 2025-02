Treno assaltato, dal Venezia "condanna e preoccupazione"

Il Venezia Fc in una nota "condanna con fermezza ogni episodio di violenza, dentro e fuori dagli stadi, ribadendo il proprio impegno per la promozione di valori come sportività, rispetto e convivenza civile" ed esprime "profonda preoccupazione per i gravi eventi verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della stazione di Basiliano, a seguito della sfida tra Udinese e Venezia, in cui i nostri tifosi sono stati vittime di un agguato. Un atto che nulla ha a che vedere con il calcio e i suoi valori, e che ha macchiato indelebilmente quella che avrebbe dovuto essere una giornata di aggregazione sociale e passione sportiva". "Il nostro pensiero - prosegue la società lagunare - va innanzitutto alle persone ferite e alle loro famiglie, che stanno affrontando un momento difficile, nonché alle Forze dell'Ordine intervenute. Esprimiamo loro la nostra solidarietà e garantiamo il massimo supporto. Confidiamo nell'operato delle autorità competenti affinché i responsabili di questi inaccettabili episodi vengano identificati e puniti secondo la legge. Il Venezia Fc continuerà a collaborare attivamente con le istituzioni sportive e le forze dell'ordine per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i tifosi. La nostra posizione è chiara: no alla violenza, dentro e fuori dal campo".