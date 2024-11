Trasferta a Prato vietata a residenti provincia Pistoia

Niente trasferta a Prato per la partita con lo Zenith, valida per il campionato di serie D e in programma domenica primo dicembre allo stadio Lungobisenzio con inizio alle 14.30, per i residenti in provincia di Pistoia. Il provvedimento è stato adottato oggi dal prefetto su proposta del questore. All'origine del divieto gli incidenti avvenuti lo scorso 20 ottobre in occasione di Prato-Pistoiese. Tra gli episodi anche il danneggiamento da parte degli ultrà arancioni di alcuni autobus di linea messi a disposizione per il loro trasporto dalla stazione centrale al varco di accesso riservato alla tifoseria ospite. Incidenti in seguito ai quali il questore di Prato aveva poi emesso nove Daspo.