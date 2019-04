Totti sfida Figo per beneficenza: "Dalla tribuna ora è tutto più facile"

08/04/2019 di FRANCESCA BENVENUTI

Il 2 giugno, allo Stadio del Tennis del Foro Italico, le leggende del calcio mondiale si sfidano in un evento 6 contro 6 a sostegno della costruzione del nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù. Francesco Totti e Luis Figo saranno i capitani delle due squadre. Il Campo Centrale per una sera si trasformerà in un campo da calcio allestito con sponde laterali, dove le squadre disputeranno due tempi da 30 minuti ciascuno. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.