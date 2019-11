Totti, nuova avventura: scoverà talenti in tutto il mondo

LA SVOLTA

Francesco Totti non ha ancora deciso cosa farà da "grande", ma ha un nuovo progetto per le mani che potrebbe dare una svolta professionale importante al suo futuro. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'ex capitano della Roma nei giorni scorsi è stato a Londra per gettare le basi di una collaborazione con la "Stellar Group", la più grande agenzia di consulenza calcistica della Gran Bretagna. Un piano ambizioso, in cui Totti vuole rimettersi in gioco vestendo i panni dell'agente a caccia di nuovi talenti in tutto il mondo.

Un ruolo inedito e complicato per Francesco, che per la sua nuova avventura ha scelto di affidarsi a una delle realtà più affermate del settore. Fondata nel 1994 da Jonathan Barnett e David Manasseh, la "Stellar Group" assiste già circa 600 atleti, tra cui spiccano anche i nomi di Bale, Lallana e Szczesny. Nomi prestigiosi, a cui Totti spera di aggiungerne altri scovati proprio dal suo occhio molto attento ai giovani talenti. Nel dettaglio, l'idea dell'ex capitano giallorosso è quella di aprire a Roma una sede affiliata alla Stellar Group insieme ad altri due procuratori, avviando una vasta rete di scout e osservatori pronti a girare l'Italia e il mondo a caccia dei campioni del futuro. Al momento non è ancora chiaro se Francesco inizierà a studiare per l'esame di agente Fifa o se presterà solo il nome al progetto facendo valere la sue esperienza, ma presto la nuova avventura dell'ex numero 10 della Roma inizierà a prendere forma, coinvolgendo anche la "Totti SoccerSchool" alla Longarina. Francesco va a caccia dei Totti di domani.