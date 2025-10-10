Logo SportMediaset
Calcio

Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"

10 Ott 2025 - 12:32
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un sogno che si avvera, quello di un tifoso che dopo un viaggio bendato di 10 ore incontra il suo idolo di sempre. È questo il contesto emozionante, nato da un'iniziativa di Betsson.Sport in collaborazione con i content creator Skills Crew, in cui Francesco Totti si è concesso a un'intervista esclusiva. Il capitano giallorosso ha parlato dei talenti del calcio di oggi, del campionato di Serie A e ha fatto un augurio speciale al nuovo ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. Interrogato sui giovani più promettenti, l'ex capitano della Roma ha sorpreso tutti, indicando un nome che non proviene dal vivaio italiano. "Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani", ha esordito Totti. "Io l'unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo". Una vera e propria incoronazione per il giovane talento argentino.

L'analisi di Totti si è poi spostata sull'attuale campionato di Serie A, che vede più competitivo rispetto alla passata stagione: "Penso che quest'anno ci siano più squadre che possono stare al livello del Napoli. Penso che sia un campionato più equilibrato rispetto allo scorso anno".

Infine, non è mancato un pensiero speciale per la Nazionale italiana e per il suo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match contro l’Estonia, valido per le qualificazioni mondiali: "Penso sia doveroso un augurio a Rino, ma soprattutto a tutta la nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al mondiale. Non solo da parte di Francesco, ma da parte di tutti gli italiani".

