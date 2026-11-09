Juve, Spalletti saluta una squadra intera: in 11 vanno nelle nazionali

09 Nov 2026 - 12:10
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La Juventus saluta una squadra intera: sono 11 infatti i bianconeri che lasceranno la Continassa per unirsi alle rispettive nazionali in vista degli impegni internazionali. In tre vestiranno l'azzurro, con Vicario e Gatti che sono stati chiamati dal ct Mancini ed Ekhator che si aggregherà al gruppo di Baldini in Under 21. Il tecnico Spalletti saluterà anche Alajbegovic (Bosnia), Cabal e Lucumì (Colombia), Celik (Turchia), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), McKennie (Usa), Sarr (Senegal) e Zhegrova (Kosovo).

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