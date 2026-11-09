Bayern Monaco shock: "Musiala potrebbe non tornare più quello di prima"

Hoeness ha poi spostato l'attenzione sull'aspetto economico, sollevando un polverone mediatico con una riflessione sul contratto del giocatore: "Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo 'quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto'". Parole pesanti, soprattutto considerando che Musiala - insieme a Harry Kane - è attualmente il calciatore più pagato della rosa bavarese.