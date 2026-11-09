Bayern Monaco shock: "Musiala potrebbe non tornare più quello di prima"

Musiala © italyphotopress
Hanno suscitato clamore in Germania le recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, in merito alle condizioni di salute e al futuro sportivo di Jamal Musiala.
Il numero uno del club bavarese ha affrontato senza filtri la situazione legata al talento classe 2003, affetto da un disturbo neurologico funzionale che gli provoca episodi di assenza: "Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo".
Hoeness ha poi spostato l'attenzione sull'aspetto economico, sollevando un polverone mediatico con una riflessione sul contratto del giocatore: "Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo 'quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto'". Parole pesanti, soprattutto considerando che Musiala - insieme a Harry Kane - è attualmente il calciatore più pagato della rosa bavarese.