Francesco Totti parla di Alessandro Del Piero, che oggi compie 50 anni, in un'intervista a La Repubblica, raccontando un aneddoto alla vigilia della finale dei Mondiali 2006: "Eravamo tutti svegli, non riuscivamo a dormire per la tensione. A un certo punto, saranno state le due, Alex ci fa: 'Io vado a dormire, tanto sono abituato alle finali...'. Gli abbiamo detto di tutto ma in questo episodio c'è tutto Del Piero, un grandissimo".