Francesco Totti e Ilary Blasi divorziano: l'epilogo a marzo 2026

Un colpo di scena era arrivato con la convocazione in tribunale di Cristiano Iovino. Lo scorso aprile, l'imprenditore e personal trainer romano aveva ammesso davanti al giudice Simona Rossi di aver avuto una "relazione intima duratura" con la presentatrice tv per circa un anno, con gli incontri che erano iniziati nel 2021 (quando lei ancora era sposata con Totti) alcuni mesi prima dell'uscita delle foto tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. La confessione in aula ha smentito la versione di Ilary Blasi, che nel suo documentario "Unica" aveva parlato solo di un "innocente caffè".