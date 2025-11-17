Francesco Totti e Ilary Blasi divorziano: l'epilogo a marzo 2026

Totti, 32 anni fa l'esordio con la Roma: nella Capitale spunta uno splendido murale
C'è una data precisa per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il 21 marzo, scrive Il Messaggero, segnerà legalmente l'inizio di una nuova vita per gli ex coniugi, che potranno così contrarre un nuovo matrimonio. La causa di separazione, iscritta al ruolo del Tribunale di Roma il 24 ottobre 2022, non è stata priva di tensioni, tra accuse di infedeltà incrociate, col tribunale che in questi anni ha avuto come obiettivo principale quello di quantificare le reciproche capacità reddituali per stabilire l'assegno di mantenimento per i tre figli.
Un colpo di scena era arrivato con la convocazione in tribunale di Cristiano Iovino. Lo scorso aprile, l'imprenditore e personal trainer romano aveva ammesso davanti al giudice Simona Rossi di aver avuto una "relazione intima duratura" con la presentatrice tv per circa un anno, con gli incontri che erano iniziati nel 2021 (quando lei ancora era sposata con Totti) alcuni mesi prima dell'uscita delle foto tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. La confessione in aula ha smentito la versione di Ilary Blasi, che nel suo documentario "Unica" aveva parlato solo di un "innocente caffè".
La presentatrice, a Verissimo, aveva commentato così la questione: "Cristiano è stato citato da Francesco come testimone quindi questa dichiarazione mi sorprende fino a un certo punto. Voglio comunque ringraziare Cristiano per avermi aperto gli occhi, a settembre 2022, sul passato di Francesco". Ilary Blasi, invece, ha sempre sostenuto che il primo a tradire sia stato Totti, con l'attuale compagna Noemi Bocchi, scoprendo la relazione tramite un investigatore privato.
Con il divorzio ormai imminente, Ilary Blasi sembra essere la più intenzionata a convolare nuovamente a nozze. Da un paio di anni, la conduttrice ha una relazione con Bastian Müller, un imprenditore tedesco di 38 anni ed ereditiero (la sua famiglia è proprietaria di un'azienda storica nel settore delle perforazioni). La Blasi ha confessato a Verissimo che l'incontro con Bastian (avvenuto casualmente in un aeroporto) è stata una "sorpresa" e che lui è un "valore aggiunto" per la sua vita. L'imprenditore ha già regalato un anello di fidanzamento a Ilary, e non è escluso che il matrimonio possa essere organizzato entro la fine del 2026.
Nel frattempo, anche Francesco Totti ha voltato pagina: si è trasferito in una villa in zona Fernesina, a Roma nord, che potrebbe diventare la nuova casa coniugale con Noemi Bocchi, qualora decidesse di risposarsi.
